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Директора томской управляющей компании оштрафовали за сход снега с крыши

Главная Происшествия
Томск
12:03 11 Февраля 2021
дом, снег, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске оштрафован директор ООО «Управляющая компания «Жилремсервис-I». Наказание последовало после того, как снег с крыши одного из домов, находящихся под управлением компании, обрушился на двух детей.  

Инцидент произошел в декабре 2020 года.  Многоквартирный дом находится на ул. Белинского. Одному из детей тогда потребовалась медицинская помощь.

По данным прокуратуры Томской области, проведенная ведомством проверка показала, что управляющая компания не принимала мер для уборки снега, скопившегося на крыше.

«… Прокурор района возбудил в отношении директора управляющей организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. (постановление департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в законную силу не вступило)», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Как писали Sibnovosti.ru, 8 февраля на станции Смазнево в Заринском районе Алтайского края на рабочих СПК им. Фрунзе сошел снег с кровли зерносклада. Погибли четыре человека.

Фото: сайт мэрии Мысковского городского округа

 

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