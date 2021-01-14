Жителям томского поселка подали к праздникам грязную воду

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и прокуратура Октябрьского района регионального центра ведут проверку коммунального инцидента в поселке Спутник города Томска. Во время новогодних праздников из кранов квартир жителей поселка потекла грязная вода.

«Госжилнадзор оценит, как ООО «Томскводоканал» и ООО «Старт» (управляющая компания) выполняли взятые на себя обязательства, в том числе рассмотрит вопрос о неготовности сетей к подаче воды и соблюдении порядка информирования потребителей о проблемах с водоснабжением», - говорится в сообщении администрации области.

По данным мэрии Томска, 11 января вода, которая поступала по внешним сетям в жилые помещения, соответствовала нормативным требованиям. К этому времени специалисты «Томскводоканала» завершили промывку сетей.

Поселок Спутник был построен в начале 1960-х годов для персонала учебного ядерного реактора НИИ ядерной физики Томского политехнического университета. Там проживает более 2 тыс. человек. Как сообщает сайт «Томскводоканала», на рубеже 2020 и 2021 годов было завершено подключение зданий Спутника к централизованному водоснабжению.

«Внутрипоселковые коммуникации имеют большой процент износа, промывка данных сетей не производилась. В связи с этим, в момент переподключения значительно увеличилась скорость водоснабжения, и произошло взмучивание содержимого в сетях. Для подачи ресурса надлежащего качества потребовалось произвести промывку стальных труб», - сообщили в компании.

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