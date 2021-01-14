14 января
Томск
погода -20 °C
73.8
 
€ 89.65
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Жителям томского поселка подали к праздникам грязную воду

Главная Происшествия
Томск
14:58 14 Января 2021
проверка, вода, поселок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и прокуратура Октябрьского района регионального центра ведут проверку коммунального инцидента в поселке Спутник города Томска. Во время новогодних праздников из кранов квартир жителей поселка потекла грязная вода.

«Госжилнадзор оценит, как ООО «Томскводоканал» и ООО «Старт» (управляющая компания) выполняли взятые на себя обязательства, в том числе рассмотрит вопрос о неготовности сетей к подаче воды и соблюдении порядка информирования потребителей о проблемах с водоснабжением», - говорится в сообщении администрации области.

По данным мэрии Томска, 11 января вода, которая поступала по внешним сетям в жилые помещения, соответствовала нормативным требованиям. К этому времени специалисты «Томскводоканала» завершили промывку сетей.

Поселок Спутник был построен в начале 1960-х годов для персонала учебного ядерного реактора НИИ ядерной физики Томского политехнического университета. Там проживает более 2 тыс. человек. Как сообщает сайт «Томскводоканала», на рубеже 2020 и 2021 годов было завершено подключение зданий Спутника к централизованному водоснабжению.

«Внутрипоселковые коммуникации имеют большой процент износа, промывка данных сетей не производилась. В связи с этим, в момент переподключения значительно увеличилась скорость водоснабжения, и произошло взмучивание содержимого в сетях. Для подачи ресурса надлежащего качества потребовалось произвести промывку стальных труб», - сообщили в компании.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Четверо жителей Томской области погибли в результате пожара на пилораме

Четверо жителей Томской области погибли в результате пожара на пилораме

3 Января 2021 г.
Пожар произошел в селе Подгорном
Новости Томска: У томского мэра нашли еще одно превышение полномочий

У томского мэра нашли еще одно превышение полномочий

24 Декабря 2020 г.
По версии следствия, дочь Ивана Кляйна получила участок по заниженной стоимости
Новости Томска: Передано в суд дело экс-директора томского областного управления ГО и ЧС

Передано в суд дело экс-директора томского областного управления ГО и ЧС

14 Декабря 2020 г.
Его обвиняют в превышении полномочий при утилизации респираторов
Новости Томска: Томская прокуратура проверит сведения о вырубке леса в урочище Челбак

Томская прокуратура проверит сведения о вырубке леса в урочище Челбак

1 Декабря 2020 г.
Общественники считают, что лес уничтожен на 15% охраняемой территории
Новости Томска: Жена отстраненного мэра Томска тоже стала фигурантом уголовного дела

Жена отстраненного мэра Томска тоже стала фигурантом уголовного дела

24 Ноября 2020 г.
Оно возбуждено по статье УК РФ о применении насилия к представителю власти
Новости Томска: Руководители потребительских обществ задержаны в Томске

Руководители потребительских обществ задержаны в Томске

20 Ноября 2020 г.
Уголовные дела расследуются по статьям УК РФ о мошенничестве и присвоении денежных средств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: На томском Коммунальном мосту отремонтировали деформационный шов

На томском Коммунальном мосту отремонтировали деформационный шов

12 Января 2021 г.
Движение транспорта на объекте восстановлено в обычном режиме
Новости Томска: Томская биатлонистка Светлана Миронова в составе сборной России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Томская биатлонистка Светлана Миронова в составе сборной России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

11 Января 2021 г.
В составе российской команды также бежали Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов
Новости Томска: В Томске отменили массовые крещенские купания

В Томске отменили массовые крещенские купания

11 Января 2021 г.
Причина – пандемия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru