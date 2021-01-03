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Четверо жителей Томской области погибли в результате пожара на пилораме

Главная Происшествия
Томск
10:18 3 Января 2021
погиб, пожар, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Четыре человека погибли в результате пожара в Томской области. Он произошел на пилораме в селе Подгорном Чаинского района региона.

«Предварительно, пожар произошел в помещении, приспособленном под жилье. Площадь пожара составила 62 кв. м. При тушении были обнаружены тела четырех человек», - рассказали ТАСС в главном управлении МЧС по Томской области.

По данным ведомства, один из погибших – житель Подгорного, работавший на пилораме. Еще трое - жители села Короткино Колпашевского района Томской области.

В самом конце прошлого года в следственном управлении СКР по Томской области завершили расследование уголовного дела гражданки КНР по ч. 3 ст. 219; ч. 3 ст. 238 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как писали Sibnovosti.ru, по версии следствия, обвиняемая является руководителем деревоперерабатывающего предприятия в городе Асино. Она организовала проживание работников организации в здании, не отвечающем требованиям безопасности. В результате пожара в этом здании 21 января 2020 года погибли 12 человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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