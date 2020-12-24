У томского мэра нашли еще одно превышение полномочий

Второе уголовное дело возбуждено в отношении отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна. Как и в первом случае, речь идет о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

«По версии следствия, в 2015 году подозреваемый, являясь мэром города Томска, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить земельный участок в областном центре его дочери без проведения торгов», - сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

В дальнейшем, отметили в ведомстве, муниципалитет и дочь мэра заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной стоимости. В пресс-релизе следственного управления говорится о том, что бюджет города в результате недополучил средства, но сумма не уточняется.

Как писали Sibnovosti.ru, Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября прямо во время совещания, которое поводил мэр. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, в 2016 году Иван Кляйн в интересах ОАО «Томское пиво» дал указание внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия. В результате предприниматель не смог использовать участок для строительства многоэтажных жилых домов. Уголовные дела соединены в одно производство.

Тем временем, по данным ТАСС, адвокаты Ивана Кляйна, находящегося под стражей, сообщили об ухудшении состояния его здоровья. Он страдает от гипертонии, ишемии и атеросклероза.

Фото: официальный портал Томска