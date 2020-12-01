Томская прокуратура проверит сведения о вырубке леса в урочище Челбак

Прокуратура Томской области проверит появившиеся сведения о рубке леса в «Болотном урочище «Челбак». Урочище имеет статус особо охраняемой природной территории.

Сообщение о предстоящей проверке размещено на сайте надзорного ведомства. Провести ее поручено асиновскому городскому и томскому межрайонному природоохранному прокурорам.

Видео, предположительно свидетельствующее о вырубках в Челбаке, размещено, в частности в группе «Томск - студенческая столица Сибири» в соцсети «Одноклассники». На нем можно увидеть срубленные деревья и строительный вагончик.

«29 ноября ко мне обратились жители Старо-Кусково (деревня в Асиновском районе Томской области – Sibnovosti.ru). По их словам, в Челбаке вот уже несколько дней идет вырубка деревьев хвойных пород. Валят лес со стороны Казанки в сторону Старо-Кусково… Спиленный лес увозят в сторону Асино», - комментирует видео автор публикации.

На основании карты Челбака, сделанной с помощью спутника, он сделал вывод о том, что уничтожено 15% всей площади заповедника.

«В ходе проверки прокурорами будет дана оценка законности действий лесопользователя, а также правомерности осуществления своих полномочий департаментом лесного хозяйства Томской области, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, подведомственными им учреждениями», - говорится в сообщении прокуратуры.

Фото: группа «Томск - студенческая столица Сибири» в соцсети «Одноклассники»