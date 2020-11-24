Жена отстраненного мэра Томска тоже стала фигурантом уголовного дела

Вслед за отстраненным мэром Томска Иваном Кляйном фигурантом уголовного дела стала его супруга Галина. Она является гендиректором завода «Томское пиво».

О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) сообщило следственное управление СКР по Томской области. В пресс-релизе ведомства говорится о «жительнице Томска» без указания фамилии.

«По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей», - сообщили в следственном управлении.

Речь в пресс-релизе идет о Галине Кляйн. 13 ноября в доме семьи Кляйн проходил обыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении градоначальника. Как писали Sibnovosti.ru, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным «Коммерсанта», Галина Кляйн сначала не пускала силовиков в дом, а одного из них ударила.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области