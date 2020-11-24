24 ноября
Томск
погода -7 °C
75.76
 
€ 89.93
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Жена отстраненного мэра Томска тоже стала фигурантом уголовного дела

Главная Происшествия
Томск
09:16 24 Ноября 2020
скр, жена, мэр
версия для печати Ico_print

Вслед за отстраненным мэром Томска Иваном Кляйном фигурантом уголовного дела стала его супруга Галина. Она является гендиректором завода «Томское пиво».

О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) сообщило следственное управление СКР по Томской области. В пресс-релизе ведомства говорится о «жительнице Томска» без указания фамилии.  

«По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей», - сообщили в следственном управлении.

Речь в пресс-релизе идет о Галине Кляйн. 13 ноября в доме семьи Кляйн проходил обыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении градоначальника. Как писали Sibnovosti.ru, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным «Коммерсанта», Галина Кляйн сначала не пускала силовиков в дом, а одного из них ударила.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Руководители потребительских обществ задержаны в Томске

Руководители потребительских обществ задержаны в Томске

20 Ноября 2020 г.
Уголовные дела расследуются по статьям УК РФ о мошенничестве и присвоении денежных средств
Новости Томска: В обращении к жителям Томска Иван Кляйн заявил о своей невиновности

В обращении к жителям Томска Иван Кляйн заявил о своей невиновности

19 Ноября 2020 г.
Отстраненный мэр объяснил свое решение по участку у завода «Томское пиво»
Новости Томска: Томский мэр встретит Новый год под арестом

Томский мэр встретит Новый год под арестом

16 Ноября 2020 г.
Кировский районный суд принял решение о мере пресечения
Новости Томска: Мэра подозревают в пристрастии к «Томскому пиву»

Мэра подозревают в пристрастии к «Томскому пиву»

13 Ноября 2020 г.
В уголовном деле речь идет об определении санитарной зоны вокруг предприятия
Новости Томска: СМИ: задержан мэр Томска Иван Кляйн

СМИ: задержан мэр Томска Иван Кляйн

13 Ноября 2020 г.
Официального подтверждения информации пока нет
Новости Томска: Незаменимые томские дикоросы: заблудившийся сборщик клюквы неделю питался ягодами

Незаменимые томские дикоросы: заблудившийся сборщик клюквы неделю питался ягодами

23 Октября 2020 г.
В тайге нашли потерявшегося жителя поселка Берегаево
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томский и омский клубы взяли по три очка в Москве в чемпионате ФНЛ

Томский и омский клубы взяли по три очка в Москве в чемпионате ФНЛ

23 Ноября 2020 г.
«Томь» и «Иртыш» продолжают борьбу за сохранение места в лиге
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru