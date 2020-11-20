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Руководители потребительских обществ задержаны в Томске

Главная Происшествия
Томск
14:39 20 Ноября 2020
мвд, общество, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске вспыхнул очередной криминальный скандал. Под страже оказались двое руководителей потребительских обществ.

О возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и присвоение денежных средств) сообщило управление МВД России по Томской области.

«Сотрудниками полиции проведены 13 обысков по месту жительства подозреваемых, в домовладениях, принадлежащих фигурантам уголовного дела, а также их пособников и на подконтрольных предприятиях, в ходе которых изъята документация, компьютерная техники, денежные средства, фиктивные документы, а также несколько дорогостоящих транспортных средств», - говорится в сообщении.

Фамилии подозреваемых и названия обществ в пресс-релизе областного полицейского главка не указываются. По данным ТАСС, речь идет о председателе Томского областного союза потребительских обществ и Томского городского потребительского общества Габиле Бабаеве и его сыне Камиле Бабаеве, который владеет крупнейшим в Томске Центральным рынком. На видео обыска, выложенном на сайт областного УМВД России, можно заметить документ, похожий на паспорт гражданина Азербайджана.

«Сначала он был директором, потом переведен заместителем председателя», - говорит сотрудникам правоохранительных органов женщина, передающая им документы в офисе.

Фото: сайт управления МВД России по Томской области

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