В обращении к жителям Томска Иван Кляйн заявил о своей невиновности

Адвокаты арестованного и отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна разместили в одном из Telegram-каналов его обращение к горожанам. Градоначальник вину не признает и считает обвинение надуманным.

«Мое решение об отказе в переводе земель Аминова для застройки микрорайона «Мокрушинский» было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе… У Аминова не были запланированы объекты социальной направленности, кроме того, не решен был вопрос с санитарной зоной «Томского радиотехнического завода», которая была установлена за 10 лет до моего избрания мэром, еще в 2003 году», - процитировал Ивана Кляйна ТАСС.

Как писали Sibnovosti.ru, Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября прямо во время совещания, которое поводил мэр. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году Иван Кляйн в интересах ОАО «Томское пиво» дал указание внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия. В результате предприниматель не смог использовать участок для строительства многоэтажных жилых домов.

По ходатайству следствия Ивана Кляйна отстранили от должности на время следствия.

Фото: официальный портал Томска