19 ноября
Томск
погода -12 °C
75.93
 
€ 90.23
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В обращении к жителям Томска Иван Кляйн заявил о своей невиновности

Главная Происшествия
Томск
09:12 19 Ноября 2020
мэр, обращение, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Адвокаты арестованного и отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна разместили в одном из Telegram-каналов его обращение к горожанам. Градоначальник вину не признает и считает обвинение надуманным.

«Мое решение об отказе в переводе земель Аминова для застройки микрорайона «Мокрушинский» было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе… У Аминова не были запланированы объекты социальной направленности, кроме того, не решен был вопрос с санитарной зоной «Томского радиотехнического завода», которая была установлена за 10 лет до моего избрания мэром, еще в 2003 году», - процитировал Ивана Кляйна ТАСС.

Как писали Sibnovosti.ru, Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября прямо во время совещания, которое поводил мэр. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году Иван Кляйн в интересах ОАО «Томское пиво» дал указание внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия. В результате предприниматель не смог использовать участок для строительства многоэтажных жилых домов.

По ходатайству следствия Ивана Кляйна отстранили от должности на время следствия.

Фото: официальный портал Томска

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Томский мэр встретит Новый год под арестом

Томский мэр встретит Новый год под арестом

16 Ноября 2020 г.
Кировский районный суд принял решение о мере пресечения
Новости Томска: Мэра подозревают в пристрастии к «Томскому пиву»

Мэра подозревают в пристрастии к «Томскому пиву»

13 Ноября 2020 г.
В уголовном деле речь идет об определении санитарной зоны вокруг предприятия
Новости Томска: СМИ: задержан мэр Томска Иван Кляйн

СМИ: задержан мэр Томска Иван Кляйн

13 Ноября 2020 г.
Официального подтверждения информации пока нет
Новости Томска: Незаменимые томские дикоросы: заблудившийся сборщик клюквы неделю питался ягодами

Незаменимые томские дикоросы: заблудившийся сборщик клюквы неделю питался ягодами

23 Октября 2020 г.
В тайге нашли потерявшегося жителя поселка Берегаево
Новости Томска: Экс-руководитель томского вокзала получил условный срок

Экс-руководитель томского вокзала получил условный срок

20 Октября 2020 г.
Он обвинялся в получении взяток
Новости Томска: Ветер столкнул две баржи на Оби в Томской области

Ветер столкнул две баржи на Оби в Томской области

19 Октября 2020 г.
Часть нефтепродуктов вылилась в затон
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: «Томь» заканчивала матч с защитником в воротах

«Томь» заканчивала матч с защитником в воротах

16 Ноября 2020 г.
Сибиряки уступили прямому конкуренту за место в ФНЛ
Новости Томска: Томского мэра отстранили от должности после ареста

Томского мэра отстранили от должности после ареста

18 Ноября 2020 г.
Решение райсуд принял по ходатайству следствия
Новости Томска: Томск: госпиталь вместо зрелищ

Томск: госпиталь вместо зрелищ

14 Ноября 2020 г.
Новый госпиталь будет развернут во Дворце зрелищ и спорта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru