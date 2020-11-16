Томский мэр встретит Новый год под арестом

Мэр Томска Иван Кляйн арестован на два месяца. Решение об этом в конце минувшей недели принял Кировский районный суд.

Срок ареста установлен до 13 января 2021 года. На заключении главы города под стражу настаивало следствие.

Как писали Sibnovosti.ru, уголовное дело в отношении Ивана Кляйна возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По версии следствия, в 2016 году Иван Кляйн в интересах ОАО «Томское пиво» дал указание начальнику городского департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны. В результате предприниматель не смог использовать участок для строительства многоэтажных жилых домов.

Иван Кляйн свою вину не признал. Ему выразили свою поддержку десятки томичей, пришедших к зданию суда во время рассмотрения вопроса о мере пресечения.

Фото: официальный портал Томска