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Томский мэр встретит Новый год под арестом

Главная Происшествия
Томск
08:54 16 Ноября 2020
мэр, суд, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Томска Иван Кляйн арестован на два месяца. Решение об этом в конце минувшей недели принял Кировский районный суд.

Срок ареста установлен до 13 января 2021 года. На заключении главы города под стражу настаивало следствие.

Как писали Sibnovosti.ru, уголовное дело в отношении Ивана Кляйна возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По версии следствия, в 2016 году Иван Кляйн в интересах ОАО «Томское пиво» дал указание начальнику городского департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны. В результате предприниматель не смог использовать участок для строительства многоэтажных жилых домов.

Иван Кляйн свою вину не признал. Ему выразили свою поддержку десятки томичей, пришедших к зданию суда во время рассмотрения вопроса о мере пресечения.

Фото: официальный портал Томска

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