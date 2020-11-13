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Мэра подозревают в пристрастии к «Томскому пиву»

Главная Происшествия
Томск
14:09 13 Ноября 2020
мэр, скр, превышение
Автор: Sibnovosti.ru
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Уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По версии следствия, правонарушение имело место несколько лет назад.

Факт возбуждения уголовного дела подтвердили в следственном управлении СКР по Томской области. По его данным, в 2016 году Иван Кляйн в интересах ОАО «Томское пиво» дал указание начальнику городского департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка предприятия и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

«В январе 2017 года подозреваемый подписал постановление о внесении изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», - говорится в пресс-релизе ведомства.

В результате предприниматель не смог использовать участок для строительства многоэтажных жилых домов. В июне прошлого года областное следственное управление сообщало о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому … делу лицом, участвующим в деле, или его представителем …). Тогда информагентство «Интерфакс-Сибирь» сообщало о том, что речь идет об изготовлении поддельных документов о 300-метровой санитарно-защитной зоне вокруг складов «Томского пива» на ул. Мокрушина.

Фото: официальный портал Томска

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