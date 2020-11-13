СМИ: задержан мэр Томска Иван Кляйн

В Томске задержан мэр города Иван Кляйн. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс».

Федеральные информагентства ссылаются на свои информированные источники.

«Да, Кляйн задержан», - сказал собеседник агентству «Интерфакс-Сибирь».

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Напомним, Иван Кляйн, возглавлявший до того ОАО «Томское пиво», руководит Томском с 2013 года. Как писали Sibnovosti.ru, его предшественник Николай Николайчук подал в отставку в 2013 году. В 2014-м Советский районный суд Томска признал его виновным в превышении полномочий при ремонте Московского тракта и приговорил к условному сроку на четыре года. Предшественник Николая Николайчука Александр Макаров также был осужден.

Фото: официальный портал Томска