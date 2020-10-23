Незаменимые томские дикоросы: заблудившийся сборщик клюквы неделю питался ягодами

Вчера возвращавшийся с рыбалки житель поселка Берегаево Тегульдетского района Томской области встретил в лесу человека, который сказал, что несколько дней не может найти дорогу к населенному пункту. Им оказался Александр, о пропаже которого спасателям сообщили 18 октября.

По словам его брата, 16 октября проживающий в Берегаево Александр ушел за клюквой на болото и не вернулся. По данным главного управления МЧС по Томской области, в поисковой операции приняли участие не только спасатели, но и жители поселка, сотрудники его администрации, волонтеры организации «Лиза Алерт», родственники.

«Мужчина был найден примерно в 30 км от поселка. По ночам он сооружал из подручных материалов место для ночлега, а питался собранной ягодой», - рассказали в областном главке МЧС.

В сообщении указывается, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года в Катангском районе Иркутской области нашелся рыбак, который заблудился и бродил по тайге 12 дней. Он почти две недели питался ягодами и грибами, а уберечься от хищников ему помогали две его собаки.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области