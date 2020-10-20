Экс-руководитель томского вокзала получил условный срок

Бывший начальник железнодорожного вокзала Томск-1 и его заместитель получили условные сроки. Суд признал их виновными в получении взяток в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

О завершении процесса сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. Фамилии фигурантов дела в сообщении не указываются.

В уголовном деле два эпизода. По данным следствия, в 2017-2019 годы руководители вокзала получили от представителя коммерческой организации взятки за незаконное подключение к электросетям торгового павильона на привокзальной площади. В 2019 году - взятку от гражданина за заключение договора подряда на ремонт санитарных помещениях вокзала. Общая сумма взяток превысила 500 тыс. руб.

Об аресте руководителя томского вокзала Sibnovosti.ru писали летом прошлого года. Процесс прошел в Кировском районном суде Томска. Экс-руководитель Томска-1 и его зам получили по семь с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

«Интерфакс-Сибирь» напомнил, что ранее мировой суд в Томске оштрафовал на 500 тыс. руб. ООО «Сибирские блины» за взятку руководству железнодорожного вокзала.

Фото: сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР