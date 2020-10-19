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Ветер столкнул две баржи на Оби в Томской области

Главная Происшествия
Томск
09:50 19 Октября 2020
судно, скр, нефть
Автор: Sibnovosti.ru
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Две баржи столкнулись в затоне реки Оби на территории Каргасокского района Томской области. Проверкой обстоятельств инцидента занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Столкновение произошло 18 октября. Первоначально обе баржи были пришвартованы к берегу. Но из-за порыва ветра порожняя баржа оторвалась и врезалась в другую, на которой располагались емкости с нефтепродуктами.

«От удара была повреждена сливная труба одной из емкостей, из которой часть нефтепродуктов вылилась в затон», - рассказали о последствиях столкновения в следственном управлении.

В затоне устраняют последствия розлива нефтепродуктов.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года на Байкале во время шторма накренилось судно, пришвартованное у острова Ольхон. В результате около 100 л нефтепродуктов вылилось в озеро.

Фото: сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

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