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На заводе по выпуску МДФ в Томской области выявили незаконное предпринимательство

Главная Происшествия
Томск
13:01 16 Октября 2020
завод, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области возбуждено уголовное дело по факту осуществления должностными лицами ООО «Асиновский завод МДФ» незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.2 ст.171 УК РФ). Такая деятельность, по данным следствия, принесла доход в размере 562 млн руб.

Дело возбуждено следственными органами СКР по Томской области, говорится в сообщении регионального следственного управления СКР. В его основу легли материалы, собранные областным управлением ФСБ.

«По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020 года должностные лица из числа руководящего состава ООО «Асиновский завод МДФ» без соответствующей лицензии использовали площадку участка термо-масляной котельной, относящуюся к опасным производственным объектам III класса опасности, для производства и реализации плит МДФ», - сообщили о сути претензий правоохранительных органов в следственном управлении.

ООО «Асиновский завод МДФ» принадлежит компании с китайским капиталом АО «РусКитИнвест». Завод является часть крупного лесопромышленного парка, созданного инвестором в Асиновском районе Томской области. По данным сайта парка, завод был запущен в 2016 году с мощностью 200 тыс. куб. м продукции в год.

Фото: сайт Асиновского лесопромышленного парка

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