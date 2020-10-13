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У томичей крадут деньги дистанционными способами

Главная Происшествия
Томск
12:08 13 Октября 2020
мошенники, прокуратура, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
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Только за одну неделю мошенники похитили у томичей с помощью интернета или телефона 5,3 млн руб. Эти данные привела прокуратура региона.

В надзорном органе подвели итоги недели с 5 по 11 октября.

«Воспользовавшись доверием одной из томичек, мошенники убедили ее в целях сохранения денежных средств, которые якобы кто-то пытается похитить, перевести более 1,5 млн руб. на «специальный резервный» счет, с которого эти деньги и пропали», - привела пример пресс-служба прокуратуры Томской области.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы возбудили 39 уголовных дел по фактам хищений денежных средств с банковских счетов граждан, из которых 13 квалифицированы как кража, 22 – как мошенничество, четыре – как покушение на мошенничество.

Фото: pixabay.com

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