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В Томской области расследуется уголовное дело о вырубках в заказнике

Главная Происшествия
Томск
13:59 22 Сентября 2020
лес, вырубка, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области возбуждено очередное уголовное дело, связанное вырубками леса. Его фигурантами стали несколько сотрудников департамента лесного хозяйства региона и подведомственных ему учреждений.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В его материалах говорится о событиях августа 2019 года. Тогда, по версии следствия, сотрудники департамента и подведомственных учреждений подготовили согласовали сплошную санитарную рубку на общей площади 10 га в природном заказнике областного значения «Карегодский».

«При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате указанных действий лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 млн руб.», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Томской области.

«Карегодский» площадью 30 тыс. га является государственным зоологическим заказником областного значения. Он расположен в Молчановском районе региона. Как писали Sibnovosti.ru, в августе Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку о характере санитарной рубки. В надзорном ведомстве пришли к выводу о том, что ее объем значительно превысил необходимый.

В августе 2019 года новым начальником департамента лесного хозяйства Томской области стал Артем Конев. Ранее он возглавлял ОГАУ «Томсклесхоз».

«Задач у лесного департамента масса. Главные из них – это охрана нашего зеленого золота от огня и «черных» лесорубов, это лесовосстановление и конечно это создание условий для развития лесопромышленного комплекса», - заявил при назначении губернатор Сергей Жвачкин.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

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