В Томске у 9 учителей гимназии №24 подтвержден COVID-19

Положительные тесты на COVID-19 получили 9 учителей гимназии №24. Все их ученики находятся на самоизоляции, а шесть классов в учебном учреждении переведены на дистанционное обучение – это вся параллель пятиклассников, а также по одному классу в седьмой, десятой и одиннадцатой параллели.

«Информация о заболевании девяти учителей гимназии №24 Томска подтверждена. Ученики, установленные Роспотребнадзором как контактные с заболевшими учителями, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Томской области отправлены на самоизоляцию. Эпидемиологическое расследование продолжается», – сообщили в региональном оперштабе по ситуации с коронавирусом.



В школе проведена текущая и заключительная дезинфекция помещений, где работали заболевшие учителя. Всего в Томской области на самоизоляции из-за контактов с заболевшими коронавирусом находится 21 класс. За сентябрь COVID-19 диагностирован у 115 школьников.