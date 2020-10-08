8 октября
Томск
погода -4 °C
77.92
 
€ 91.7
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томске у 9 учителей гимназии №24 подтвержден COVID-19

Главная Здоровье
Томск
17:00 8 Октября 2020
вирус, эпидемия, общество, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Положительные тесты на COVID-19 получили 9 учителей гимназии №24. Все их ученики находятся на самоизоляции, а шесть классов в учебном учреждении переведены на дистанционное обучение – это вся параллель пятиклассников, а также по одному классу в седьмой, десятой и одиннадцатой параллели.

«Информация о заболевании девяти учителей гимназии №24 Томска подтверждена. Ученики, установленные Роспотребнадзором как контактные с заболевшими учителями, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Томской области отправлены на самоизоляцию. Эпидемиологическое расследование продолжается», – сообщили в региональном оперштабе по ситуации с коронавирусом.
 

В школе проведена текущая и заключительная дезинфекция помещений, где работали заболевшие учителя. Всего в Томской области на самоизоляции из-за контактов с заболевшими коронавирусом находится 21 класс. За сентябрь COVID-19 диагностирован у 115 школьников.

 

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские медики первыми в России начали устанавливать кардиостимуляторы, снижающие риск инсульта

Томские медики первыми в России начали устанавливать кардиостимуляторы, снижающие риск инсульта

13 Февраля 2018 г.
Устройство нового поколения позволяет добиться синхронного сокращения всех камер сердца
Новости Томска: Томские онкологи внедряют технологию реабилитации с помощью 3D-имплантатов

Томские онкологи внедряют технологию реабилитации с помощью 3D-имплантатов

8 Февраля 2018 г.
Импланты разработаны исследователями ТГУ и ИФПМ СО РАН
Новости Томска: Томские ученые хотят запрограммировать иммунную систему против рака

Томские ученые хотят запрограммировать иммунную систему против рака

24 Января 2018 г.
В клинической ситуации «обманутый» иммунитет помогает опухоли расти
Новости Томска: В Томске разработали препарат, нормализующий давление в течение суток

В Томске разработали препарат, нормализующий давление в течение суток

7 Декабря 2017 г.
Лекарство готовят к клиническим испытаниям
Новости Томска: Томская компания разработала событийный кардиорегистратор

Томская компания разработала событийный кардиорегистратор

20 Ноября 2017 г.
Над прибором компания работала десять лет
Новости Томска: Более 4 тысяч диабетиков Томской области получили препараты в 2017 году

Более 4 тысяч диабетиков Томской области получили препараты в 2017 году

15 Ноября 2017 г.
В регионе зарегистрировано более 38 тысяч больных сахарным диабетом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томские больницы ограничивают плановый прием пациентов

Томские больницы ограничивают плановый прием пациентов

6 Октября 2020 г.
Причина – рост заболеваемости коронавирусом
Новости Томска: Самый титулованный фильм в истории томского кино «Вера» теперь доступен к онлайн-просмотру

Самый титулованный фильм в истории томского кино «Вера» теперь доступен к онлайн-просмотру

5 Октября 2020 г.
С 5 октября он размещен на видеосервисе Start.ru
Новости Томска: Первый ПЭТ-центр для диагностики и лечения онкологии открыт в Томске

Первый ПЭТ-центр для диагностики и лечения онкологии открыт в Томске

7 Октября 2020 г.
Врачи также будут заниматься болезнями сердца и мозга
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru