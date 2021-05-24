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ТГУ и Пушкинский музей заключили соглашение о сотрудничестве

Главная Культура
Томск
14:52 24 Мая 2021
соглашение, университет, музей
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске подписано соглашение о сотрудничестве между Томским государственным университетом (ТГУ) и Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина. Документ предполагает развитие совместных образовательных программ.

Программы будут касаться истории искусств, современного искусства, музейных практик. Кроме того, по данным официального интернет-портала администрации Томской области, в соглашении речь идет о создании культурной и образовательной среды для Большого университета Томска и о подготовке кадров. В частности, для будущего Сибирского филиала Пушкинского музея.

Как писали Sibnovosti.ru, областные власти готовы предоставить для создания филиала площадку в историческом здании - Доме офицеров.

В ноябре 2019 года в Омске был открыт центр «Эрмитаж-Сибирь». Это единственное представительство Эрмитажа в Сибири.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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