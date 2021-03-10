С прицелом на «Золотую маску»: назначен новый директор Томского театра драмы

Департамент по культуре Томской области сменил директора Томского театра драмы. Этот пост занял Виталий Волочинков.

Уроженец Алматы, выпускник Томского областного училища культуры и Кемеровского государственного института искусства и культуры Виталий Волочинков долгое время работал в областном дворце народного творчества «Авангард». С 2006 года он возглавлял это учреждение.

«Безусловно, новому директору нужно решать и инфраструктурные задачи, главная из которых – добиться, чтобы реконструкция главного театра региона была включена в национальный проект «Культура». Ждем и долгожданную «Золотую маску», которой до сих пор у одного из старейших театров Сибири нет», - прокомментировал назначение томский губернатор Сергей Жвачкин.

Ранее театр возглавлял Геннадий Сокуров. Глава региона поблагодарил его за многолетнюю работу.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области