Самый титулованный фильм в истории томского кино «Вера» теперь доступен к онлайн-просмотру

Самый титулованный фильм в истории томского кино «Вера» Александра Нерадовского доступен к онлайн-просмотру. С 5 октября он размещен на видеосервисе Start.ru, доступ к ленте бесплатный.

Картину о жизни людей в революционные годы в течение трех лет снимали энтузиасты на собственные деньги. Съемки проходили в селах Варюхино, Козюлино и Нагорный Иштан. Получился полнометражный фильм, который был представлен на кинофестивалях «Золотой витязь» в Севастополе, «Горький фест» в Нижнем Новгороде, Premio Felix в Милане, «Шукшинский кинофестиваль» в Барнауле, «Киношок» в Анапе, «Russian Elementary Cinema» в Санкт-Петербурге.

Режиссер Александр Нерадовский ранее заявлял, что его картина создана в противовес современным российским фильмам, которые все больше напоминают «голливудский попкорн».

Фото: "РИА Томск"