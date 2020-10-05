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Самый титулованный фильм в истории томского кино «Вера» теперь доступен к онлайн-просмотру

Главная Культура
Томск
16:45 5 Октября 2020
кино, кинофестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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Самый титулованный фильм в истории томского кино «Вера» Александра Нерадовского доступен к онлайн-просмотру. С 5 октября он размещен на видеосервисе Start.ru, доступ к ленте бесплатный. 

Картину о жизни людей в революционные годы в течение трех лет снимали энтузиасты на собственные деньги. Съемки проходили в селах Варюхино, Козюлино и Нагорный Иштан. Получился полнометражный фильм, который был представлен на кинофестивалях «Золотой витязь» в Севастополе, «Горький фест» в Нижнем Новгороде, Premio Felix в Милане, «Шукшинский кинофестиваль» в Барнауле, «Киношок» в Анапе, «Russian Elementary Cinema» в Санкт-Петербурге. 

Режиссер Александр Нерадовский ранее заявлял, что его картина создана в противовес современным российским фильмам, которые все больше напоминают «голливудский попкорн».

 

Фото: "РИА Томск" 

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