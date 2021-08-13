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Под Томском открыли посадочную площадку для малой авиации

Главная Экономика
Томск
12:54 13 Августа 2021
аэропорт, авиация, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В деревне Березкино под Томском открылась посадочная площадка для малой авиации. Собственником объекта является компания «СибАэроКрафт».

По данным томского губернатора Сергея Жвачкина, на время ремонта томского аэропорта им. Камова аэродром в Березкино будет обслуживать регулярные рейсы по области.

Как сообщил официальный интернет-портал администрации Томской области со ссылкой на директора «СибАэроКрафта» Владислава Левчугова, длина взлетно-посадочной полосы составляет 900 м. В комплекс, помимо прочего, входят вертолетная площадка, ангар, здание аэроклуба.

Березкино находится в 28 км от Томска. Аэродром включен в федеральный проект «Тайга» по доставке грузов беспилотниками. Кроме того, там может быть открыт детско-юношеский спортивный авиационный центр при поддержке Томского политехнического университета.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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