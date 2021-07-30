Под Томском началось строительство микрорайона на 300 тыс. кв. метров жилья

В деревне Кисловка под Томском началось строительство нового микрорайона на 10 тыс. жителей. Он получил название «Левобережный Life».

Микрорайон займет площадь в 83,5 га. Реализует проект ГК «Карьероуправление». Старт строительству дал томский вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Как сообщил официальный интернет-портал администрации Томской области со ссылкой на гендиректора «Карьероуправления» Екатерину Собканюк, в «Левобережном Life» планируется построить 300 тыс. кв. м. жилья. Для сравнения, в первом полугодии этого года в Томской области сдано в эксплуатацию 158 тыс. кв. м.

В числе запланированных объектов социальной инфраструктуры - школа на 1,1 тыс. мест, три детсада (всего – 650 мест), поликлиника. Инвестиции в проект превысят 25 млрд руб. Ранее ГК «Карьероуправление» построило поблизости микрорайон «Северный парк».

Как писали Sibnovosti.ru, «Брусника» возведет в Омске микрорайон на 300 тыс. кв. м жилья. Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, которое девелоперская компания подписала с властями Омской области на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

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