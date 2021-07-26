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Томский вуз отремонтируют к юбилею

Главная Экономика
Томск
15:02 26 Июля 2021
капремонт, университет, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) получит на капремонт 65 млн руб. Средства выделило министерство науки и высшего образования РФ.

Капремонт пройдет в зданиях общежитий и учебных корпусов. Он начнется со второго общежития на пр. Ленина, 185 и третьего общежития на ул. Партизанской, 19.

«На университете лежит особая ответственность, поскольку нам предстоит ремонтировать наш исторический корпус, являющийся памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения», - сказал официальному интернет-порталу администрации Томской области ректор ТГАСУ Виктор Власов.

ТГАСУ был создан в 1952 году. В следующем году вуз отметит свое 70-летие.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году Главгосэкспертиза России утвердила смету капремонта двух зданий Сибирского государственного медицинского университета в Томске.

Фото: сайт Томского государственного архитектурно-строительного университета

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