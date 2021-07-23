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Финансирование строительства кампуса в Томске предусмотрят до 1 декабря

Главная Экономика
Томск
13:42 23 Июля 2021
премьер-министр, строительство, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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В правительстве РФ утвержден перечень поручений, данных премьер-министром Михаилом Мишустиным по итогам его рабочей поездки в Томскую область. Она состоялась в начале июля.

Согласно сообщению кабмина, финансирование на создание межвузовского кампуса в Томске должно быть предусмотрено до 1 декабря 2021 года. Этой работой займутся минобрнауки, минфин и минэкономразвития. Как писали Sibnovosti.ru, в Томске Михаил Мишустин сообщил о том, что на этот проект в 2021-2024 годы будет направлено 18 млрд руб.

Федеральные минфин, минэкономразвития, а также минпросвещения должны предусмотреть и средства для строительства детского сада на 280 мест при Светленском лицее. В данном случае сумма в пресс-релизе кабмина не указывается.

«Сейчас востребована модель непрерывного образования. Нам нужно дошкольное учреждение вписать в эту концепцию», - говорил премьер-министру директор лицея Александр Сайбединов.

Кроме того, поручения касаются сервиса «Поступление в вуз онлайн» и возможности поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах.

Фото: сайт правительства РФ

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