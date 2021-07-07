Премьер-министр пообещал 18 млрд рублей на создание томского кампуса

Российское правительство вложит 18 млрд руб. в строительство межвузовского кампуса в Томске. Размер инвестиций стал известен в ходе рабочей поездки в город премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вчера глава федерального правительства встретился со студентами и преподавателями Томского государственного университета. По словам Михаила Мишустина, объем выделяемых средств к 2024 году был определен в результате «горячей дискуссии» с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и министром финансов Антоном Силуановым. В общей сложности проект обойдется в 31 млрд руб.

«Межуниверситетский студенческий кампус разместится на левом берегу реки Томи на площади 52 га. На первом этапе кампус проектируется на 10 тыс. студентов и предполагает наличие не только комфортных жилых помещений и научных лабораторий, но и спортивных сооружений, креативных пространств, а также R&D-центров бизнес-компаний и университетских стартап-студий для развития студенческого предпринимательства», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, томские вузы, в свою очередь, готовы вкладываться в проект в объеме «20 лет по 2 млрд руб.».

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве межвузовского кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Тогда сообщалось, что в кампусе будет проживать 20 тыс. человек.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области