На юге Томска открыли транспортную развязку

В Томской области завершен один из крупнейших проектов в сфере дорожного строительства последних лет. Открыто движение автомобилей на транспортной развязке с тоннелем под железной дорогой в районе 76-го км перегона Томск – Тайга.

Развязка соединяет Томск с рядом сельских поселений Томского района. В частности, обеспечивает проезд к микрорайону «Южные ворота».

Как писали Sibnovosti.ru, возведение двухуровневой развязки началось в 2017 году. Федеральный бюджет вложил в проект 1,8 млрд руб.

«Возможно, кому-то строительство развязки покажется долгим. Но не будем забывать, что главным сооружением здесь стал тоннель под железной дорогой. Его строили по уникальной технологии, которая позволила ни на минуту не останавливать движение поездов по ходу стройки», - прокомментировал пуск объекта в эксплуатацию и. о. губернатора Томской области Анатолий Рожков.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что министерство строительства и ЖКХ РФ одобрило заявку Томской области на 127,9 млн руб. на софинансирование строительства ул. Тояновской в поселке Зональная станция Томского района. Улица ведет к «Южным воротам».

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области