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В Томской области стартовало строительство реакторной установки БРЕСТ-300

Главная Экономика
Томск
15:58 8 Июня 2021
росатом, строительство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В томском городе атомщиков Северске началось строительство реакторной установки БРЕСТ-300. Это первый в мире образец для отработки атомных технологий четвертого поколения.

В Северске прошла церемония заливки фундамента под основание реакторной установки. По данным администрации Томской области, ее строительство планируется завершить в 2026 году. Ввод в эксплуатацию опытно-демонстрационного энергокомплекса намечен на 2029-й.

«Начало строительства реактора БРЕСТ-300 - старт новой эры в развитии ядерной энергетики. Россия становится первой в мире страной, переходящей к замкнутому ядерному топливному циклу», - прокомментировал событие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко (цитата по официальному Twitter-аккаунту госкорпорации «Росатом»).

БРЕСТ-ОД-300 - российский проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Он реализуется на площадке «Сибирского химического комбината». Как писали Sibnovosti.ru, «Росатом» с 2012 года ведет работы по проекту «Прорыв» для запуска производство экспериментального нитридного топлива.

По данным ТАСС, строительство объекта занимается компания «Концерн Титан-2».

Фото: официальный Twitter-аккаунт госкорпорации «Росатом»

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