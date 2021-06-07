ТОСЭР в Томской области расширила границы

Правительство РФ расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Северск» в Томской области. Решение принято для реализации в рамках ТОСЭР еще ряда инвестпроектов.

О расширении границ «Северска» говорится в постановлении российского правительства. Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, к ТОСЭР добавляются три земельных участка.

«Принятый документ позволит реализовать сразу несколько инвестпроектов, в их числе – предприятия по переработке техногенного сырья и производству фторсодержащих продуктов, а также завод по изготовлению ориентированно-стружечных плит. Ожидаемый объем инвестиций – более 10 млрд руб. На новых производствах будет создано более 350 рабочих мест», - говорится в пресс-релизе правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года специалисты АО «Атом-ТОР», администрации Томской области и ЗАТО Северск разработали перспективный план развития ТОСЭР. Он предполагает появление десятков новых резидентов.

В сентябре 2020 года правительство РФ значительно расширило границы ТОСЭР «Бурятия». В ее состав вошли Улан-Удэ и еще три района республики.

Фото: сайт администрации ЗАТО Северск