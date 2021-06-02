Томская область рассчитывает на ВРП в 1 трлн рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Томской области должен вырасти к 2030 году до 1 трлн руб. То есть, превысить показатель 2019 года почти вдвое.

О планах роста экономики региона сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По его словам, заметную роль в этом сыграет создание межуниверситетского кампуса.

«Мы ставим амбициозную задачу трансформировать Томскую область в глобально заметный инновационный регион и к 2030 году удвоить экономику региона за счет дальнейшей глубокой интеграции университетов, научных организаций и инновационного бизнеса. Эта модель требует не только мощного научно-образовательного центра, который за полтора века сложился в Томске, но и создания среды, инфраструктуры нового поколения», - процитировал Сергея Жвачкина ТАСС.

По данным пресс-службы областной администрации, на которую ссылается информагентство, в 2019 году ВРП Томской области составил 607 млрд руб. Но в 2020-м он сократился до 558 млрд руб. Для сравнения, ВРП соседней Новосибирской области в 2019 году составил 1,29 трлн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о строительстве кампуса власти региона подписали с министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Создать кампус предполагается в левобережной части Томска.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области