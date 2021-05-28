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Дополнительные доходы пошли на томские дороги

Главная Экономика
Томск
11:58 28 Мая 2021
бюджет, парламент, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательная дума Томской области утвердила поправки в региональный бюджет на 2021 год. Его доходы выросли до 85,1 млрд руб., расходы – до 90,8 млрд руб.

Корректировки внесены с учетом 2 млрд руб., которые дополнительно поступят в область из федерального бюджета. Примерно половина этих средств пойдет на различные дорожные проекты.

По данным областного парламента, 503 млн руб. будут направлены на реконструкцию автодороги Камаевка - Асино - Первомайское. 146,5 млн руб. предполагается потратить на завершение строительства транспортной развязки с железной дорогой Тайга - Томск на 76-м км. 107 млн руб. запланировано передать на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года министерство строительства и ЖКХ РФ одобрило заявку Томской области на выделение средств для строительства дороги к микрорайону «Южные ворота» под Томском. Сумма заявки - 127,9 млн руб.

Фото: сайт законодательной думы Томской области

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