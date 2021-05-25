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Компания «Росатома» вложит 0,5 млрд рублей в томский ГОК

Главная Экономика
Томск
14:44 25 Мая 2021
соглашение, добыча, росатом
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Объединенные урановые предприятия» (ОУП), входящая в структуру «Росатома», будет финансировать строительство «Туганского горно-обогатительного комбината» в Томской области. Это позволит ООО ОУП стать совладельцем проекта.   

О соглашении, касающемся финансирования, сообщил «Росатом». Речь идет об инвестициях в объеме свыше 500 млн руб.

«Мощности по переработке позволят обеспечить стабильность, безопасность и бесперебойность поставок стратегически важных концентратов - циркониевых, титановых и рутил-лейкоксеновых для нужд госкорпорации «Росатом» и других крупных российских предприятий», - отметили в госкорпорации.

В настоящее время строительство первой очереди ГОКа находится на завершающей стадии, производство должно заработать в конце 2021 года. Она предполагает переработку 575 тыс. т рудных песков в год.

В начале 2019 года администрация Томской области сообщала о том, что первая очередь начнет работу уже в четвертом квартале 2020-го, но планы пришлось скорректировать. Тогда же  вице-губернатор Юрий Гурдин утверждал, что соинвестором проекта станет «Ростех».

Фото: сайт АО «Атомредметзолото» 

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