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Томские муниципалитеты затянули работу над программами комплексного развития

Главная Экономика
Томск
12:50 25 Мая 2021
губернатор, план, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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Во всех муниципалитетах Томской области до конца года появятся программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Жвачкин.

Губернатор выступил на Дне главы муниципального образования. Он напомнил, что правительство РФ еще в 2017 году обязало власти муниципалитетов разработать и утвердить такие программы.

«Прошло четыре года, однако в нашей Томской области только города Северск и Кедровый завершили работу над программами комплексного развития на 100%. Близятся к финалу Томск и Стрежевой. А вот сельские районы не торопятся…», - процитировал Сергея Жвачкина официальный интернет-портал администрации Томской области.

Особое внимание губернатор обратил на ситуацию в ряде сельских районов, где подобный план пока не приняло ни одно поселение.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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