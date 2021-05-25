Томские муниципалитеты затянули работу над программами комплексного развития

Во всех муниципалитетах Томской области до конца года появятся программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Жвачкин.

Губернатор выступил на Дне главы муниципального образования. Он напомнил, что правительство РФ еще в 2017 году обязало власти муниципалитетов разработать и утвердить такие программы.

«Прошло четыре года, однако в нашей Томской области только города Северск и Кедровый завершили работу над программами комплексного развития на 100%. Близятся к финалу Томск и Стрежевой. А вот сельские районы не торопятся…», - процитировал Сергея Жвачкина официальный интернет-портал администрации Томской области.

Особое внимание губернатор обратил на ситуацию в ряде сельских районов, где подобный план пока не приняло ни одно поселение.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области