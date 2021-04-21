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В Стрежевом отремонтируют дорогу к аэропорту

Главная Экономика
Томск
12:10 21 Апреля 2021
дорога, ремонт, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В томском городе Стрежевом отремонтируют дорогу, ведущую к аэропорту. Средства на это будут направлены из областной казны.

Речь идет об ул. Авиаторов. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился выделить на проект 33 млн руб.

«Более 15 лет дорога не ремонтировалась, шел только ямочный ремонт, и это не дело», - сказал он официальному интернет-порталу администрации региона.

Как уточнил вице-губернатор Игорь Шатурный, в ходе предстоящий работ дорожники проведут фрезерование и уложат дорожное полотно на всей протяженности трассы дороги в 2,3 км. Ремонт проведут к 55-летию Стрежевого. Юбилей будет отмечаться в сентябре этого года.

Фото: отчет об оценке аэропорта Стрежевого ООО Региональный центр «Профоценка»

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