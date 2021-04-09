9 апреля
Томск
погода +8 °C
77.1
 
€ 91.62
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В томской гордуме обсудили проект концессионного соглашения по газификации

Главная Экономика
Томск
14:09 9 Апреля 2021
обсуждение, проект, газ
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ООО «Газпром газораспределение Томск» представило властям Томска проект муниципальной концессии по строительству сетей газоснабжения. Он предполагает проведение газификации нескольких микрорайонов.

Проект обсудили в городской думе на заседании комитета городского хозяйства. Согласно сообщению муниципального парламента, предполагается строительство сетей для поселков Штамово, Спутник и Кузовлево, деревни Лоскутово, а также для микрорайона между проспектом Ленина и Томью. Кроме того, предполагается перевести со сжиженного на природный газ девять многоквартирных жилых домов Кировского района.

«Газпром газораспределение Томск» своими силами дорабатывает существующую проектно-сметную документацию… На это уйдет 2022 год. А строительство сетей начнется уже в 2023 году.  Общая сумма проекта на сегодняшний день составляет 423 млн руб. В эту сумму компания включает издержки по получению кредита…», - говорится о проекте соглашения на сайте гордумы.

После реализации проекта мэрия должна будет в течение трех лет будет рассчитываться с компанией по 150 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году будет проведена газификация микрорайона Степановка, расположенного в черте Томска. Конкурс по определению подрядчика выиграло ЗАО СМП-95. Цена контракта составляет около 60 млн руб.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: «Газпромнефть-Восток» нарастил добычу нефти до 25 млн тонн

«Газпромнефть-Восток» нарастил добычу нефти до 25 млн тонн

1 Апреля 2021 г.
Перспективы развития ресурсной базы связаны с освоением ресурсов доюрского комплекса
Новости Томска: Газификация Томска дойдет до микрорайона Степановка

Газификация Томска дойдет до микрорайона Степановка

30 Марта 2021 г.
Подрядчиком работ стала компания СМП-95
Новости Томска: Томский губернатор: «Нужно повышать эффективность расходов»

Томский губернатор: «Нужно повышать эффективность расходов»

23 Марта 2021 г.
Сергей Жвачкин поручил областной и муниципальной властям оптимизировать расходы
Новости Томска: «Умные» технологии повышают экологичность нефтедобычи в Томской области

«Умные» технологии повышают экологичность нефтедобычи в Томской области

20 Марта 2021 г.
В двух сибирских регионах запускают цифровые двойники месторождений для аналитики процесса добычи нефти и газа
Новости Томска: ТОСЭР «Северска» получил план развития

ТОСЭР «Северска» получил план развития

16 Марта 2021 г.
Он предполагает появление 40 новых резидентов за восемь лет
Новости Томска: Томская область получит 1,12 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Томская область получит 1,12 млрд рублей на расселение аварийного жилья

2 Марта 2021 г.
Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку региона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Гигантские растения сибирской тайги потребовали изучения

Гигантские растения сибирской тайги потребовали изучения

9 Апреля 2021 г.
В исследовании участвуют ученые Томска, Санкт-Петербурга и Новосибирска
Новости Томска: Власти Томска и ТНЦ согласовывают планы развития территории Академгородка

Власти Томска и ТНЦ согласовывают планы развития территории Академгородка

7 Апреля 2021 г.
Для этого создадут рабочую группу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru