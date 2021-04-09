В томской гордуме обсудили проект концессионного соглашения по газификации

ООО «Газпром газораспределение Томск» представило властям Томска проект муниципальной концессии по строительству сетей газоснабжения. Он предполагает проведение газификации нескольких микрорайонов.

Проект обсудили в городской думе на заседании комитета городского хозяйства. Согласно сообщению муниципального парламента, предполагается строительство сетей для поселков Штамово, Спутник и Кузовлево, деревни Лоскутово, а также для микрорайона между проспектом Ленина и Томью. Кроме того, предполагается перевести со сжиженного на природный газ девять многоквартирных жилых домов Кировского района.

«Газпром газораспределение Томск» своими силами дорабатывает существующую проектно-сметную документацию… На это уйдет 2022 год. А строительство сетей начнется уже в 2023 году. Общая сумма проекта на сегодняшний день составляет 423 млн руб. В эту сумму компания включает издержки по получению кредита…», - говорится о проекте соглашения на сайте гордумы.

После реализации проекта мэрия должна будет в течение трех лет будет рассчитываться с компанией по 150 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году будет проведена газификация микрорайона Степановка, расположенного в черте Томска. Конкурс по определению подрядчика выиграло ЗАО СМП-95. Цена контракта составляет около 60 млн руб.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области