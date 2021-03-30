Газификация Томска дойдет до микрорайона Степановка

В этом году будет проведена газификация микрорайона Степановка, расположенного в черте Томска. Конкурс по определению подрядчика предстоящих работ провел департамент капстроительства мэрии.

Конкурс выиграло ЗАО СМП-95. Цена контракта составляет около 60 млн руб.

«Техническую возможность подключения к газу получат более 427 частных домов в мкр. Степановка. Согласно техзаданию, в этой части Кировского района подземным способом должно быть проложено 12,57 км сетей…», - сообщил официальный портал Томска.

По данным и. о. мэра Томска Михаила Ратнера, в 2020 году в городе построили более 65 км и капитально отремонтировали почти 7 км сетей газоснабжения. Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года было завершено строительство первой газовой котельной в томском городе Асино.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области