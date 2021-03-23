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Томский губернатор: «Нужно повышать эффективность расходов»

Главная Экономика
Томск
09:00 23 Марта 2021
губернатор, бюджет, власти
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский губернатор Сергей Жвачкин поручил органам областной и муниципальной властям оптимизировать бюджетные расходы. О необходимости проведения такой работы он заявил на аппаратном совещании.

«… Экономика постепенно выходит из кризиса, а значит, растет доходная часть областного бюджета. Поддержку нам оказывает и федеральный центр, но пока бюджетные расходы все еще опережают доходы. Поэтому наряду с работой по увеличению доходной части бюджета, нам нужно повышать эффективность расходов - и на уровне области, и на уровне муниципалитетов», - пояснил глава региона.

При этом Сергей Жвачкин подчеркнул, что речь не может идти о сокращении расходов на социальную сферу, а также на национальные и региональные приоритетные проекты.

«Наоборот, чем больше мы найдем неэффективных расходов в отраслях, тем больше средств направим на ключевые проекты, на решение главных проблем людей», - процитировал губернатора официальный интернет-портал обладминистрации.

Как напоминает ТАСС, бюджет Томской области на 2021 год был утвержден с доходами в размере 82,49 млрд руб. и расходами в 88,2 млрд руб. Таким образом, дефицит прогнозируется в сумме 5,7 млрд руб.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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