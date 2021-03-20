«Умные» технологии повышают экологичность нефтедобычи в Томской области

«Газпром нефть» создала цифровой двойник Урмано-Арчинской группы месторождений в Томской области. Он поможет увеличить объем добычи сырой нефти и улучшить экологические показатели производства. Система является частью Центра управления добычей (ЦУД), который уже контролирует работу десяти промыслов в Томской и Омской областях.

Цифровой двойник - программная копия физического объекта или процесса — позволяет нивелировать отклонения в производственных процессах, точнее рассчитывать их результаты и добиваться максимальной эффективности.

Сегодня сотрудники ЦУД «Газпромнефть-Востока» в круглосуточном режиме контролируют работы на 49 кустовых площадках, более 500 скважинах и пяти объектах подготовки углеводородов. Среди сотрудников центра — инженеры, геологи, технологи и IT-специалисты. Дигитализация повышает точность прогнозирования всех процессов, от добычи нефти до ее транспортировки, скорость и качество принятия решений.

Сергей Доктор, глава дирекции по добыче «Газпром нефти», отметил, что «Газпром нефть» одной из первых нефтегазодобывающих компаний в стране начала процесс комплексной цифровизации процессов: «Сегодня инструменты индустрии 4.0 помогают на каждом из этапов новых проектов. Запуск системы управления добычей в Томской и Омской областях позволит нам максимально эффективно и безопасно – для природы и человека – раскрыть добычной потенциал как зрелых, так и новых месторождений».