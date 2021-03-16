ТОСЭР «Северска» получил план развития

Перспективный план развития территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) в томском Северске предполагает появление десятков новых резидентов. Документ разработали специалисты АО «Атом-ТОР», администрации Томской области и ЗАТО Северск.

План представил наблюдательному совету ТОСЭР «Северск» гендиректор «Атом-ТОР» Николай Пегин. Документ рассчитан на восемь лет.

«Появятся около 40 новых резидентов с потенциальным объемом инвестиций более 15 млрд руб. При этом совокупный объем вложений в инфраструктуру должен составить более 2 млрд руб., а объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – 11,5 млрд руб.», - говорится о содержании плана в сообщении на официальном интернет-портале администрации Томской области.

В настоящее время в ТОСЭР «Северск» свои проекты реализуют 12 резидентов. Совокупный объем их инвестиционных обязательств составляет около 1,8 млрд руб.

Фото: официальный сайт мэрии Северска