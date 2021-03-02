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Томская область получит 1,12 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Главная Экономика
Томск
12:37 2 Марта 2021
жилье, фонд, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Томской области на финансирование расселения аварийного жилого фонда в 2021-2022 годах. Регион получит 1,12 млрд руб.

О предстоящем выделении средств сообщил томский вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на аппаратном совещании у главы области. По данным официального интернет-портала администрации региона, сам область вложит еще 205 млн руб.

«В 2021-2022 годах сосредоточимся на областном центре. Мы расселим 679 непригодных для жизни квартир общей площадью почти 25 тыс. кв. м. Жилищные условия должны улучшить 1 806 томичей», - рассказал о предстоящей работе томский губернатор Сергей Жвачкин.

Расселение пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет о жилье, признанном аварийным до 1 января 2017 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году Томская область решила вернуть практику госзаказа для проектирования и возведения жилья. Тогда было объявлено о том, что ОГКУ «Областройзаказчик» станет единым государственным заказчиком этих работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: сайт департамента  и строительства Томской области

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