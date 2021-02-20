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Томский губернатор: «Мы просто потеряем с таким трудом завоеванные азиатские рынки»

Главная Экономика
Томск
15:00 20 Февраля 2021
лес, экспорт, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Томские власти опасаются полного запрета на экспорт продукции лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК). О такой возможности сообщил губернатор Сергей Жвачкин.

Сегодня глава региона провел совещание по развитию ЛПК. Оно прошло в компании «Монолит-Строй».

«В связи с бурным ростом строительства в стране, высоким потребительским спросом на продукцию лесопереработки, особенно в Европе, горячие головы предлагают полностью остановить экспорт. Но мы с этим согласиться не можем», – заявил Сергей Жвачкин.

По его мнению, ограничения на экспорт могут быть введены, но только с учетом ситуации в конкретных регионах.

«По экономической логике и географической логистике Томская область не возит продукцию ЛПК в европейские страны и даже за Урал. Мы экспортируем в Азию. И если правительство полностью перекроет экспорт, мы просто потеряем с таким трудом завоеванные азиатские рынки, отдав их другим странам», - высказал опасение губернатор.

В 2020 году экспорт леса и лесопродукции из Томской области вырос на 13% по сравнению с 2019-м. Основными партнерами региона в этой сфере являются Узбекистан и Китай.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

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