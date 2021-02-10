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Томский город Асино начали переводить на газ

Главная Экономика
Томск
11:52 10 Февраля 2021
газ, котельная, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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В центре лесопромышленной отрасли Томской области – городе Асино – построена первая газовая котельная. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения.

«Благодаря нашим договоренностям с «Газпромом», на восток области впервые приходит природный газ», - сказал о его значении губернатор Сергей Жвачкин, посетивший объект.

Соглашение о развитии коммунальной инфраструктуры Асина в прошлом году подписали Томская область и госкорпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». По данным официального интернет-портала администрации Томской области, инвестиции в реформирование городской системы теплоснабжения составят 933 млн руб. Из этой суммы 528 млн руб. приходятся на областной бюджет, 300 млн руб. – на средства фонда, еще более 100 млн руб. вложит ООО «ТеплоИнвест» в качестве концессионера.

Новая котельная располагается в микрорайоне «Лесозавод». По словам Сергея Жвачкина, до 2022 года в Асине будет переведена на газ 17 угольных котельных, реконструировано свыше 4 км тепловых сетей.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе 2021 года в новосибирском городе Черепаново был завершен проект модернизации системы теплоснабжения также с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общая стоимость работ составила 740 млн руб.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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