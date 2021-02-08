Мусоросортировочный комплекс построят в Томске к 2022 году

К 2022 году в Томске появится крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Он будет принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) из 18 муниципалитетов Томской области.

Строительство комплекса предусмотрено новой территориальной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Она была утверждена в декабре прошлого года.

«В 2020 году июльским указом президента России о национальных целях развития поставлена задача - до 2030 года сортировать весь поток отходов и снизить объемы отправки на полигоны в два раза», - привел официальный интернет-портал администрации Томской области комментарий вице-губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.

По данным областных властей, новая схема по обращению с ТКО позволит сократить количество мусора, поступающего на полигоны, до 40%.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года завершился первый этап рекультивации полигона ТКО в Новомихайловке на территории Томского района области. Его площадь составляет 54 га. К моменту закрытия полигона в 2010 году здесь было накоплено 34 млн куб. м отходов.