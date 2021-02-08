8 февраля
Томск
погода -5 °C
75.11
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Мусоросортировочный комплекс построят в Томске к 2022 году

Главная Экономика
Томск
12:22 8 Февраля 2021
мусор, строительство, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

К 2022 году в Томске появится крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Он будет принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) из 18 муниципалитетов Томской области.

Строительство комплекса предусмотрено новой территориальной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Она была утверждена в декабре прошлого года.

«В 2020 году июльским указом президента России о национальных целях развития поставлена задача - до 2030 года сортировать весь поток отходов и снизить объемы отправки на полигоны в два раза», - привел официальный интернет-портал администрации Томской области комментарий вице-губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.

По данным областных властей, новая схема по обращению с ТКО позволит сократить количество мусора, поступающего на полигоны, до 40%.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года завершился первый этап рекультивации полигона ТКО в Новомихайловке на территории Томского района области. Его площадь составляет 54 га. К моменту закрытия полигона в 2010 году здесь было накоплено 34 млн куб. м отходов.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: Из-за неурожая томичи собрали меньше орехов и ягод

Из-за неурожая томичи собрали меньше орехов и ягод

5 Февраля 2021 г.
Зато вырос сбор грибов и трав
Новости Томска: Власти Томска запланировали строительство четырех детсадов

Власти Томска запланировали строительство четырех детсадов

27 Января 2021 г.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 1 февраля
Новости Томска: В Томской области резко упали доходы от покупки патентов трудовыми мигрантами

В Томской области резко упали доходы от покупки патентов трудовыми мигрантами

15 Января 2021 г.
Стоимость патента выросла в 2021 году на 124 рубля
Новости Томска: На томском Коммунальном мосту отремонтировали деформационный шов

На томском Коммунальном мосту отремонтировали деформационный шов

12 Января 2021 г.
Движение транспорта на объекте восстановлено в обычном режиме
Новости Томска: ТКС приступает к работе регоператором в четвертой зоне Томской области

ТКС приступает к работе регоператором в четвертой зоне Томской области

1 Января 2021 г.
Компания из Стрежевого сменила «Экологию-Новосибирск»
Новости Томска: В «Томскавтотранс» пришел новый гендиректор

В «Томскавтотранс» пришел новый гендиректор

30 Декабря 2020 г.
Руководить предприятием будет Андрей Федоринов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru