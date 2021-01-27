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Власти Томска запланировали строительство четырех детсадов

Главная Экономика
Томск
13:37 27 Января 2021
строительство, детсад, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске объявлен тендер на строительство сразу четырех детских садов. Заказчиком выступает департамент капитального строительства мэрии.

Самый крупный лот – на возведение детского дошкольного учреждения на ул. Демьяна Бедного, 4а. Его начальная цена установлена в размере 311,3 млн руб. Трехэтажный детский сад  площадью 1,4 тыс. кв. м появится к концу ноября этого года рядом со строящейся там средней школой.

Сразу два корпуса должны построить на ул. Ивановского, 18. Здесь работы предполагается завершить к концу октября. Для детсада площадью 1,1 тыс. кв. м отведена площадка на ул. Архитектора Василия Болдырева.

По данным официального портала Томска, прием заявок на участие в аукционе завершится 1 февраля.

Ранее сообщалось о том, что в декабре прошлого года структуры «Томской домостроительной компании» по итогам аукционов стали подрядчиками строительства двух детсадов в Томске на ул. Высоцкого и на Иркутском тракте.

Фото: pixabay.com

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