15 января
Томск
погода -21 °C
73.8
 
€ 89.65
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томской области резко упали доходы от покупки патентов трудовыми мигрантами

Главная Экономика
Томск
14:46 15 Января 2021
работа, мигранты, доход
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пандемия коронавирусной инфекции и последовавшее закрытие границ резко сократили число трудовых мигрантов в Томской области. Как следствие, значительно уменьшились поступления в бюджет от покупки мигрантами патентов.

По данным законодательной думы Томской области, в прошлом году в регион прибыло всего 4 383 трудовых мигранта. Это примерно втрое меньше, чем в 2019-м. Поэтому количество приобретенных патентов упало с 6 213 до 3 276, а объем налоговых поступлений - на 22% (до 96 млн руб.).

С начала 2021 года патенты можно приобрести за 4 317 руб. в месяц. Это на 124 руб. больше, чем в прошлом году.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за ограничений на перемещение нехватку строителей в прошлом году остро ощутили предприятия отрасли Иркутской области и Забайкальского края.

Фото: сайт законодательной думы Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: На томском Коммунальном мосту отремонтировали деформационный шов

На томском Коммунальном мосту отремонтировали деформационный шов

12 Января 2021 г.
Движение транспорта на объекте восстановлено в обычном режиме
Новости Томска: ТКС приступает к работе регоператором в четвертой зоне Томской области

ТКС приступает к работе регоператором в четвертой зоне Томской области

1 Января 2021 г.
Компания из Стрежевого сменила «Экологию-Новосибирск»
Новости Томска: В «Томскавтотранс» пришел новый гендиректор

В «Томскавтотранс» пришел новый гендиректор

30 Декабря 2020 г.
Руководить предприятием будет Андрей Федоринов
Новости Томска: Томский «Пассаж Второва» освободился от лесов

Томский «Пассаж Второва» освободился от лесов

28 Декабря 2020 г.
В историческом здании завершился капремонт
Новости Томска: Мороз выводит из строя томские мусоровозы

Мороз выводит из строя томские мусоровозы

28 Декабря 2020 г.
У «Спецавтохозяйства» вышла только треть техники
Новости Томска: Томская область намерена получить ряд градостроительных полномочий мэрии Томска

Томская область намерена получить ряд градостроительных полномочий мэрии Томска

25 Декабря 2020 г.
Инициативу объясняют низкой строительной активностью в городе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томские перевозчики закупили более 40 низкопольных автобусов в 2020 году

Томские перевозчики закупили более 40 низкопольных автобусов в 2020 году

14 Января 2021 г.
Теперь маршруток, приспособленных для перевозки маломобильных пассажиров, в городе 141
Новости Томска: В Томске отменили массовые крещенские купания

В Томске отменили массовые крещенские купания

11 Января 2021 г.
Причина – пандемия
Новости Томска: Жителям томского поселка подали к праздникам грязную воду

Жителям томского поселка подали к праздникам грязную воду

14 Января 2021 г.
Областные власти и прокуратура ведут проверку коммунального инцидента
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru