В Томской области резко упали доходы от покупки патентов трудовыми мигрантами

Пандемия коронавирусной инфекции и последовавшее закрытие границ резко сократили число трудовых мигрантов в Томской области. Как следствие, значительно уменьшились поступления в бюджет от покупки мигрантами патентов.

По данным законодательной думы Томской области, в прошлом году в регион прибыло всего 4 383 трудовых мигранта. Это примерно втрое меньше, чем в 2019-м. Поэтому количество приобретенных патентов упало с 6 213 до 3 276, а объем налоговых поступлений - на 22% (до 96 млн руб.).

С начала 2021 года патенты можно приобрести за 4 317 руб. в месяц. Это на 124 руб. больше, чем в прошлом году.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за ограничений на перемещение нехватку строителей в прошлом году остро ощутили предприятия отрасли Иркутской области и Забайкальского края.

Фото: сайт законодательной думы Томской области