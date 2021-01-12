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На томском Коммунальном мосту отремонтировали деформационный шов

Главная Экономика
Томск
17:54 12 Января 2021
мост, ремонт, движение
Автор: Sibnovosti.ru
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На Коммунальном мосту через Томь в Томске восстановлен обычный режим движения автомобильного транспорта. Ранее этот режим был изменен из-за ремонта деформационного шва.

Ремонт провели сотрудники «Томского электромеханического завода». В мэрии Томска уточнили, что специалисты предприятия отработали безвозмездно.

«Они провели здесь крепежно-сварочные работы по восстановлению металлического листа подвижного деформационного шва. Оперативный ремонт позволил обеспечить безопасность автомобилистов и возобновить полноценное движение транспорта на мосту, увеличив его пропускную способность», - привел официальный портал Томска комментарий вице-мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса.

В ночь на вторник мост был очищен от скопившегося снега.

По данным муниципальных властей, Коммунальный мост был сдан в эксплуатацию в 1974 году. Его очередная реконструкция была проведена в 2008-м.

Фото: официальный портал Томска

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