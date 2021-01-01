ТКС приступает к работе регоператором в четвертой зоне Томской области

Новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в объединенной четвертой зоне Томской области стало ООО «Транспортные коммунальные системы» (ТКС). Компания приступает к работе с завтрашнего дня.

В объединенную четвертую зону входят Бакчарский, Кожевниковский и Шегарский районы Томской области, а также город Кедровый. До последнего времени в качестве регионального оператора здесь работало ООО «Экология-Новосибирск».

«Благодарим новосибирских коллег за своевременно оказанную помощь в создании стабильной системы обращения с ТКО на территории нашего региона. Дальнейшую работу по вывозу отходов в четвертой зоне будет выполнять компания из Томской области. ТКС зарегистрирована в городе Стрежевом и является регоператором во второй зоне деятельности — на территории Каргасокского и Парабельского районов», - привел официальный интернет-портал администрации Томской области комментарий и. о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Максима Кривова.

Фото: vyvoz.org