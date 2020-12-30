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В «Томскавтотранс» пришел новый гендиректор

Главная Экономика
Томск
15:36 30 Декабря 2020
назначение, директор, авто
Автор: Sibnovosti.ru
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Гендиректором АО «Томскавтотранс» назначен Андрей Федоринов. Предприятие, находящееся в собственности Томской области, управляет томским автовокзалом и обслуживает межмуниципальные маршруты.

По данным официального интернет-портала администрации региона, назначение состоялось по итогам конкурса в отраслевой резерв департамента транспорта, дорожной деятельности и связи. Более семи лет Андрей Федоринов руководил входящими в группу компаний «Индор» организациями, занимающимися разработкой комплексных схем организации дорожного движения, проектированием объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и т. д. С 2017 года руководил ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр».

Согласно сообщению информагентства «Интерфакс-Сибирь», это уже вторая смена руководителя «Томскавтотранса» за последнее время. Предшественник Андрея Федоринова Евгений Демченко в марте 2020 года уволился по собственному желанию, проработав на этом посту около полугода.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине 2018 года власти Томской области объявили о расторжении договора с АО «Регион-Транс» на управление «Томскавтотрансом».

Фото: сайт АО «Томскавтотранс»

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