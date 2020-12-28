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Томский «Пассаж Второва» освободился от лесов

Главная Экономика
Томск
15:31 28 Декабря 2020
капремонт, здание, история
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске завершился капремонт исторического здания, известного как «Пассаж Второва». Он шел весь год и обошелся в 95 млн руб.

Подрядчиком проекта явилось ООО «Электромонтаж». «Пассаж Второва» расположен на пр. Ленина, 111. Здание было построено в 1905 году.

«Строители полностью заменили верхний розлив системы отопления, а на крыше поменяли стропильную систему, обрешетку, покрытие и утеплитель, установили молниезащиту. Также подрядчик прочистил вентиляционные каналы, благодаря чему заработала система вентиляции, спроектированная еще до революции для нужд размещавшейся в здании гостиницы», - процитировал официальный интернет-портал администрации Томской области председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елену Перетягину.

Как отметили областные власти, в ходе работ лепной декор фасада восстановлен с полной исторической достоверностью. Он представляет собой штурвал с крыльями, увитыми лентами, растительный орнамент и т. д. По словам участника реставрации томского скульптора Антона Гнедых, на обновленный декор ушло 1,5 т материала. Отмечается также, что с фасада подрядчик демонтировал более 50 кондиционеров. Их заменили системой кондиционирования с установкой наружных блоков на земле.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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