Мороз выводит из строя томские мусоровозы

В Томске пришлось изменить режим вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок. Это произошло из-за того, что у мусоровозов замерзают гидравлические системы, отвечающие за погрузку и прессование мусора.

Сегодня официальный портал Томска сообщил о том, что за минувшие сутки из 69 единиц спецтехники УМП «Спецавтохозяйство», на линию вышла только треть. Температура воздуха день опускалась ниже 40 градусов.

«По нормам, установленным законодательством, в зимний период региональный оператор имеет право задерживать вывоз мусора до трех суток», - напомнили в связи с этим в мэрии.

По данным представителя «Спецавтохозяйства» Михаила Курилова, мусороуборочная техника в Томске имеет высокий процент износа и не выдерживает низких температур.

Предполагается, что вывоз ТКО будет усилен с 30 декабря, когда ожидается повышение температуры воздуха до минус 30 градусов.

Фото: страница мэрии Томска в соцсети «ВКонтакте»