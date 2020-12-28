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Мороз выводит из строя томские мусоровозы

Главная Экономика
Томск
15:09 28 Декабря 2020
мороз, мусор, техника
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске пришлось изменить режим вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок. Это произошло из-за того, что у мусоровозов замерзают гидравлические системы, отвечающие за погрузку и прессование мусора.

Сегодня официальный портал Томска сообщил о том, что за минувшие сутки из 69 единиц спецтехники УМП «Спецавтохозяйство», на линию вышла только треть. Температура воздуха день опускалась ниже 40 градусов.

«По нормам, установленным законодательством, в зимний период региональный оператор имеет право задерживать вывоз мусора до трех суток», - напомнили в связи с этим в мэрии.

По данным представителя «Спецавтохозяйства»  Михаила Курилова, мусороуборочная техника в Томске имеет высокий процент износа и не выдерживает низких температур.

Предполагается, что вывоз ТКО будет усилен с 30 декабря, когда ожидается повышение температуры воздуха до минус 30 градусов.

Фото: страница мэрии Томска в соцсети «ВКонтакте»

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